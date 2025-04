Djalo Porto il suo riscatto dalla Juve si complica sensibilmente | arriva l’annuncio del giornalista!

di RedazionentusNews24, il difensoreghese rischia di tornare alla: ci sonozioni che riguardano il suo!Giovanni Albanese dà brutte notizie allain relazione al calciomercato in uscita. Attraverso il proprio profilo su X, ilha delineato unazione relativa aldel difensoreghese. Questa situazione è stata espressa attraverso un tweet, che rende remota la possibilità che l’ex Milan possa restare tra le fila dei Dragoni. PAROLE – «Al momento ci sono anche poche possibilità che iltrattenga.».Leggi suntusnews24.com

Djalo Porto, il suo riscatto dalla Juve si complica!.

Djalo Juve: si va verso questa direzione per il suo futuro.

Djalo ceduto all'estero dopo soli 8 mesi alla Juve: a Giuntoli ora restano due esuberi da sistemare.

Juve, ecco un'altra cessione: Djalò al Porto è ufficiale. Tutti i dettagli.

Ufficiale, Tiago Djaló è del Porto: quanto incassa la Juventus e come contribuirà al pagamento dell'ingaggio.

Djalò in campo per Porto-Roma: qualche fischio per il difensore di proprietà della Juventus.