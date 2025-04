Ilrestodelcarlino.it - Divieti a Ravenna in occasione della visita dei reali Carlo e Camilla: dove non si può parcheggiare

, 7 aprile 2'025. Si avvicina a grandi passi il giorno dell’attesissima(giovedì prossimo 10 aprile) adei sovrani del Regno Unito ree reginae del presidenteRepubblica Sergio Mattarella. Evento indel quale l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza che vieta la sosta in alcune viecittà, in alcuni casi già a partire da oggi (lunedì 7), per consentire tutte le operazioni necessarie al suo svolgimento. Nel dettaglio, l’ordinanza prevede: il divieto di sosta con zona rimozione nei portabiciclette dal 7 al 12 aprile in piazza del Popolo, piazza Garibaldi, piazza Einaudi, piazza Venti Settembre, piazza Kennedy, via Rasponi, via Zirardini, via Pasolini, via Argentario, via San Vitale, via Gardini, via Gordini, via D. Alighieri, via Da Polenta, via Guidone, via Ricci, piazza San Francesco, via Santi, piazza Caduti per la Libertà, via Guerrini, via De Gasperi e viale N.