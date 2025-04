Sololaroma.it - Disastro Southampton, Juric saluta: l’ex Roma si dimette

In giro per i principali campionati internazionali iniziano ad arrivare i primi verdetti. Già, perché in Premier League è maturata la prima retrocessione aritmetica, nella giornata di ieri 6 aprile. Stiamo parlando delguidato da Ivan, che ha perso per 3-1 con il Tottenham in trasferta ed ha ufficialmenteto la prima lega inglese. I Saints non hanno mai dato l’idea di poter sfuggire allo spettro retrocessione e sono sprofondati sempre di più all’ultimo posto, anche dopo l’arrivo del coach di Spalato. Quest’ultimo ha optato per una scelta forte, nella mattinata odierna.Stando a quanto fatto trapelare da Sky Sport UK, infatti, il tecnico croato ha rassegnato le dimissioni dal club biancorosso, fermo a soli 10 punti in classifica. Prosegue il momento no del, etichettato dai media inglesi come uno dei peggiori allenatori della storia della Premier League per via degli scarsi risultati raggiunti.