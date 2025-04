Thesocialpost.it - Disagi sulla Venezia-Bologna: circolazione sospesa per l’investimento di una persona

Leggi su Thesocialpost.it

Mattinata complicata per pendolari e viaggiatori lungo la linea ferroviaria, dove il traffico è stato interrotto per oltre due ore e mezza, dalle 10:30 fino alle 13 circa, nel tratto compreso tra Monselice e Terme Euganee. La sospensione si è resa necessaria a causa di un investimento, che ha richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria per i rilievi del caso.L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti su tutta la tratta, con treni regionali e Alta Velocità che hanno accumulato ritardi superiori a 150 minuti. «I treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 150 minuti», ha reso noto Trenitalia.Per limitare i, alcuni convogli sono stati deviati su percorsi alternativi via Verona. Tra questi:Il Frecciarossa 9406 (Napoli –) ha viaggiato via Verona tra Castelmaggiore e Padova.