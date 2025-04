Lanazione.it - Disabilità, Toscana verso legge che incarna 'Vita indipendente'

Firenze, 7 aprile 2025 - I principi del programma "" per le persone con gravidiventerannoin. La giunta regionale, su proposta dell'assessora alle politiche sociali Serena Spinelli, ha approvato una proposta normativa che formalizza ed esplicita il concetto di, ne indica le caratteristiche, i destinatari, le forme in cui potrà essere realizzato e inoltre vara un nuovo strumento, l'osservatorio della, per monitorare tutte le attività connesse a questa materia. La proposta passa ora all'esame del Consiglio regionale. "La- sinell'articolo 1 della proposta - riconosce come fondamentale e strategico per il benessere ed il miglioramento delladella persona conpermanente, il diritto alla, inteso come diritto all'autodeterminazione nella gestione in tutte le sue espressioni della propriae di quella della propria famiglia".