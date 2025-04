Lettera43.it - Dis, lascia il vicedirettore Giuseppe Del Deo: «Decisione condivisa con i vertici»

Del Deo ha annunciato la sua uscita dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza a meno di un anno dalla sua nomina, arrivata nell’estate del 2024.. «Dopo oltre 30 anni di servizio nelle Istituzioni, di cui 20 nei Servizi di Intelligence, Aise, Aisi, Dis e dopo aver avuto l’opportunità di ricoprire numerosi ruoli in contesti diversi, lascio i miei uffici nell’esclusivo intendimento di effettuare nuove esperienze professionali», ha comunicato Del Deo. L’ormai ex direttore ha voluto precisare che la suaè stata «fin dall’inizio con i, sia politici che tecnici». Ha inoltre sottolineato che ogni eventuale futuro incarico sarà svolto «nel consueto spirito istituzionale e in completa condivisione e sinergia con gli obiettivi del Paese».Il caso dell’auto di Giambruno e le intercettazioni all’ong MediterraneaLa fine dell’esperienza di Del Deo al Dis arriva in un contesto di cambiamenti significativi all’interno dell’intelligence italiano.