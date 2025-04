Dipendenti di un ristorante assistono al furto di una bici a Como | botte con i ladri prima di farli arrestare

Como per rapina aggravata: tentano di rubare una bici elettrica da 2000 euro. Notizie.virgilio.it - Dipendenti di un ristorante assistono al furto di una bici a Como: botte con i ladri prima di farli arrestare Leggi su Notizie.virgilio.it Due tunisini arrestati aper rapina aggravata: tentano di rubare unaelettrica da 2000 euro.

Dipendenti di un ristorante assistono al furto di una bici a Como: botte con i ladri prima di farli arrestare - E’ di due arresti per rapina il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Como. Due uomini tunisini, rispettivamente di 31 e 20 anni, sono stati fermati per concorso in rapina aggravata dopo ... (virgilio.it)

