Lanazione.it - Digital marketing e comunicazione, a Pistoia una giornata di colloqui di lavoro

, 7 aprile 2025 – Opportunità diper gli appassionati di. Lotrèk,Agency fondata nel 2015 che guida e consiglia le aziende con progetti di, garantendo un forte coinvolgimento tra creatività, tecnologia e performance per ottenere una crescita significativa, apre le porte della sede pistoiese e presenta la terza edizione di “Connettivo Day”, un progetto pensato per gli appassionati di, dedicato al recruitment di nuovi e giovani talenti da inserire nel team. L’appuntamento è per il prossimo 12 aprile in via Luigi Galvani 15,, presso la sede di Lotrèk e si rivolge a tutti coloro che vogliono scoprire più da vicino il mondo di unaCompany e immergersi nelle dinamiche che contraddistinguono l’agenzia.