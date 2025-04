Dietro la Fontana di Trevi | il travertino che ha scolpito la storia

Leggi su Funweek.it

Ladia Roma è uno dei monumenti più amati dai turisti che non perdono occasione di visitarla e lanciare una monetina come portafortuna. Si tratta, infatti, di una delle opere più iconiche della città eterna, immortale grazie ai suoi dipinti e film girati proprio da quelle parti come La dolce vita di Federico Fellini. Un altro dettaglio che la caratterizza è il materiale con la quale è stata realizzata: il, una roccia relativamente tenera che abbonda nell’area e che, per secoli, è stata usata per la creazione di statue, monumenti e palazzi.di, l’importanza delLadiè un’opera realizzata da Nicola Salvi, architetto incaricato nel 1700 da papa Clemente XII di progettare un monumento per adornare la facciata di Palazzo Poli.