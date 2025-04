Ilfattoquotidiano.it - “Diaco si è molto offeso per la mia ‘reunion’ con Magalli a Verissimo, voleva che si facesse da lui. Per me si è chiusa una porta e si è aperto un portone”: parla Adriana Volpe

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’incontro tra Giancarlonel salotto di “” aveva fatto arrabbiare Pierluigi, il conduttore di “BellaMà” aveva addirittura interrotto la collaborazione con la showgirl escludendola dal programma pomeridiano di Rai2. A confermare l’indiscrezione è proprio: “Sì, si èperché quella pagina televisivascriverla lui. Quindi dopo la mia partecipazione asi è interrotto il mio rapporto lavorativo con BellaMà. Però, come si dice, si èunae si èunperché da RaiDue sono passata a RaiUno, dove sono stata accolta da Caterina Balivo a La Volta Buona e contestualmente sono stata scelta per Ne vedremo delle belle“, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano Libero.Anche se dice di essere pronta a prendere un caffè “senza rancore” con