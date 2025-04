Diablo Tour 2025 | Piero Pelù approda all' Hiroshima ma i biglietti del concerto sono già sold out

Piero Pelù, icona del rock italiano, celebrare quattro pietre miliari della sua carriera: i 40 anni di "Desaparecido", i 35 di "El Diablo", i 30 di "Spirito" e i 25 di "Né buoni né cattivi".Otto. Torinotoday.it - "Diablo Tour 2025": Piero Pelù approda all'Hiroshima, ma i biglietti del concerto sono già sold out Leggi su Torinotoday.it Il 14 aprile segna l'inizio del tanto atteso "Giubileo del Rock", un evento epocale che vedrà, icona del rock italiano, celebrare quattro pietre miliari della sua carriera: i 40 anni di "Desaparecido", i 35 di "El", i 30 di "Spirito" e i 25 di "Né buoni né cattivi".Otto.

Piero Pelù, il 14 aprile parte Il ritorno del Diablo tour. "Diablo Tour 2025": Piero Pelù approda all'Hiroshima, ma i biglietti del concerto sono già sold out.

PIERO PELÙ: lunedì 14 aprile parte “IL RITORNO DEL DIABLO TOUR” che da via al Giubileo del rock - IL RITORNO DEL DIABLO TOUR 2025 vedrà sul palco insieme a Piero Pelù i suoi Bandidos (Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso) e un super guest: ... (mi-lorenteggio.com)

Piero Pelù, il 14 aprile parte Il ritorno del Diablo tour - Il 14 aprile si apre ufficialmente il Giubileo del Rock, 8 concerti che sanciranno quel periodo di grazia necessario per tutti gli appassionati del rock che insieme al loro sacerdote, Piero Pelù, fest ... (msn.com)

