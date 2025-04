Laprimapagina.it - “DI ROSE E DI FIORI”, EUGENIA SERAFINI IN MOSTRA A FIRENZE

Plus Florence, Salone del Glicine, a cura di Carlo Franza, 12 aprile – 20 novembre 2025– In uno spazio ove alberga già il progetto “Scenari”, a, è ospitata la“Die di” con opere di. L’esposizione, ideata e curata dal Prof. Carlo Franza, insigne Storico dell’Arte Moderna e Contemporanea e figura di livello internazionale, è una sorta di termometro della spettacolarità e della storicità dell’arte nuova, di un’arte che si fa veicolo di novelle idee scolpite nella cultura occidentale, di un’arte capace di rigenerare mondi e uomini, e si fa anche bussola in un mare di proposizioni della cultura e delle arti internazionali. L’esposizione, allestita nel Salone del Glicine del Plus Florence (Via Santa Caterina d’Alessandria, 15), sarà inaugurata sabato 12 aprile alle ore 18:00 e resterà aperta fino al 20 novembre 2025.