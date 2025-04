Di Cosa parla Il Turco la nuova serie con Can Yaman sbarca su Canale 5! Trama cast e anticipazioni

Yaman sta per infiammare Canale 5 con "Il Turco", una serie TV kolossal che ti terrà incollato allo schermo. L'appuntamento è fissato per l'8 aprile 2025, in prima serata. Questa epica produzione, girata in inglese e con un cast internazionale, promette di essere uno degli eventi televisivi dell'anno. Un budget da capogiro e riprese spettacolariCon un budget di 28 milioni di dollari e sei mesi di riprese, "Il Turco" è un vero e proprio investimento. La serie TV, composta da sei episodi da 45 minuti ciascuno, sarà trasmessa in due serate evento, l'8 e il 15 aprile, e successivamente sarà disponibile su Mediaset Infinity dal 16 al 22 aprile. Se sei impaziente, sappi che i primi minuti sono già disponibili in anteprima sulla piattaforma dal 3 aprile! Hasan Balaban: da guerriero a eroeAl centro della Trama c'è Hasan Balaban, interpretato da Can Yaman, un ufficiale d'élite dell'Impero Ottomano. Mistermovie.it - Di Cosa parla Il Turco, la nuova serie con Can Yaman sbarca su Canale 5! Trama, cast e anticipazioni Leggi su Mistermovie.it Preparati! Cansta per infiammare5 con "Il", unaTV kolossal che ti terrà incollato allo schermo. L'appuntamento è fissato per l'8 aprile 2025, in prima serata. Questa epica produzione, girata in inglese e con uninternazionale, promette di essere uno degli eventi televisivi dell'anno. Un budget da capogiro e riprese spettacolariCon un budget di 28 milioni di dollari e sei mesi di riprese, "Il" è un vero e proprio investimento. LaTV, composta da sei episodi da 45 minuti ciascuno, sarà trasmessa in due serate evento, l'8 e il 15 aprile, e successivamente sarà disponibile su Mediaset Infinity dal 16 al 22 aprile. Se sei impaziente, sappi che i primi minuti sono già disponibili in anteprima sulla piattaforma dal 3 aprile! Hasan Balaban: da guerriero a eroeAl centro dellac'è Hasan Balaban, interpretato da Can, un ufficiale d'élite dell'Impero Ottomano.

