Design il mondo in Fiera Lo show e l’incognita dazi | Focus sui nuovi mercati

dazi Usa su tutti i prodotti europei segna questa edizione del Salone del Mobile che apre domani, sino al 13 aprile, a Fiera Milano Rho. “In questa situazione siamo pronti a lavorare con ancora più energia per trovare altri mercati”, sottolinea Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, alla vigilia del taglio del nastro. “Molto più di altre filiere, siamo fortunati ad avere saputo costruire negli anni uno strumento di politica industriale potente e insostituibile come il Salone che ci consente di accorciare le distanze con il resto del mondo, perché il mondo viene da noi”. Certo, ragiona ancora Feltrin, “l’auspicio è che si eviti lo scenario peggiore, ovvero quello di una prova muscolare in cui a farne le spese sarebbero entrambe le economie, Europa e Usa. Ilgiorno.it - Design, il mondo in Fiera. Lo show e l’incognita dazi: “Focus sui nuovi mercati” Leggi su Ilgiorno.it Milano – Inutile negarlo, anche se le aziende sfoggiano ottimismo (c’è un calo contenuto del fatturato della filiera legno-arredo nel 2024 con un -2,9% sul 2023) l’incuboUsa su tutti i prodotti europei segna questa edizione del Salone del Mobile che apre domani, sino al 13 aprile, aMilano Rho. “In questa situazione siamo pronti a lavorare con ancora più energia per trovare altri”, sottolinea Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, alla vigilia del taglio del nastro. “Molto più di altre filiere, siamo fortunati ad avere saputo costruire negli anni uno strumento di politica industriale potente e insostituibile come il Salone che ci consente di accorciare le distanze con il resto del, perché ilviene da noi”. Certo, ragiona ancora Feltrin, “l’auspicio è che si eviti lo scenario peggiore, ovvero quello di una prova muscolare in cui a farne le spese sarebbero entrambe le economie, Europa e Usa.

Design, il mondo in Fiera. Lo show e l’incognita dazi: “Focus sui nuovi mercati”. Fiere di design 2025: gli appuntamenti da non perdere in Italia e nel mondo. Design Miami 2024: i progetti più belli visti in fiera e in città. La design Industry al centro del Mondo - 63° Salone del Mobile. La fiera Lineapelle a Milano, svela le infinite possibilità della pelle nel settore arredo. A Milano l’eccellenza artigianale del design che piace ai buyer esteri. Ne parlano su altre fonti

Design, il mondo in Fiera. Lo show e l’incognita dazi: “Focus sui nuovi mercati” - Porro: più impegno che mai. Feltrin: “Noi piattaforma di politica industriale”. Oggi festa inaugurale alla Scala, da domani oltre 2.100 espositori da 37 Paesi ... (ilgiorno.it)

Salone del Mobile, il design si racconta in città - La mostra "Vernissage", il Design Kiosk, "Mother" di Robert Wilson, "Library of Light "di Es Devlin con i talk, 49 Led wall dalla Stazione Centrale a Piazza Cadorna, 38 schermi tra Malpensa e Linate c ... (msn.com)

La design Industry al centro del Mondo - 63° Salone del Mobile In evidenza - Di Mario Vacca Milano, 31 marzo 2025 - Dall’8 al 13 aprile, negli oltre 169.000 mq di superficie espositiva sold out, l’edizione numero 63 del Salone del Mobile.Milano è pronta ad accogliere più di 2. (gazzettadellemilia.it)