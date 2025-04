Derubati e chiusi in casa dai ladri Aprono la cassaforte in un campo Buricchi | Noi e la devastazione

di Luca Amodio e Lucia Bigozzi

AREZZO

Un incubo, senza fine. Perchè i furti in casa, uno tra i reati più odiosi, sono ormai come un "bollettino di guerra". L'elenco delle vittime di turno si allunga e i blitz si ripetono. Questa volta è Policiano il target di due malviventi che nella notte tra sabato e domenica hanno "visitato" tre abitazioni, portando via il bottino e lasciandosi alle spalle solo terrore e danni. Ora è caccia all'uomo, perchè di tracce ne hanno lasciate molte (avrebbero agito a mani nude) e oggi saranno gli esperti della Scientifica a repertarle per poi analizzarle nella fase delle indagini che impegnano gli uomini della questura. Il raid è scattato intorno all'una e si è sviluppato in rapida sequenza: il tempo di arraffare soldi, gioielli e perfino un furgone dopo aver provato a rubare un'auto che non si è messa in moto.

