Lanazione.it - Derby senza tifosi: protesta degli ultras del Prato contro la società

Leggi su Lanazione.it

La prima immagine delè stato uno spettacolo desolante: la Curva Ferrovia completamente vuota, fatta eccezione per una decina di spettatori. Non una sorpresa dell’ultimo minuto. Glidelgià aveva preannunciato nel corso della settimana che sarebbero rimasti fuori dallo stadio Lungobisenzio in segno dinei confronti della. Promessa mantenuta, con uno striscione esposto in Curva: "In caso di mancata cessione, questa è un’opzione", il messaggio diretto nei confronti del presidente Stefano Commini, seduto al suo posto in tribuna. Tribuna riempita da circa 400 spettatori, una quota decisamente inferiore rispetto agli oltre 1.200 presenti - considerati tutti i settori dell’impianto - in occasione della stracittadina d’andata.la voce dei sostenitori più caldo del, sono stati gli appassionati di fede Zenith (diversi ragazzi delle giovanili) a prendersi la scena.