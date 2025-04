Lanazione.it - Derby pratese: Zenith Prato e Prato pareggiano con rimpianti e un rigore sbagliato

Leggi su Lanazione.it

(4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Saccenti, Cecchi (73’, Nistri (73’ Moussaid); Koussi (82’ Rosi); Falteri (90’ Tempestini), Cellai (69’ Longo). All. Settesoldi.(3-4-1-2): Gariti; Videtta, Conson, Diana; LImberti (64’ Scarafoni), Remedi (73’ Cozzari), Mazza (64’ Magazzù), Girgi; Di Stefano; Iuliano (74’ Azizi), Pereira (74’ Barbuti). All. Mariotti. Arbitro: Burattini di Roma 1. Note: 87’ espulso Cela Un punto per parte e tantisia per lache per ilal termine del. Ladurante la gara ha fallito almeno 4 nitide palle gol per poter passare il vantaggio, ma nel finale i biancazzurri hanno gettato alle ortiche ildel possibile 1-0 decisivo. Ma andiamo con ordine. Al 2’ ci prova subito al volo Girgi da fuori area, con pallone direttamente sul fondo.