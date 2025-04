Tvplay.it - Delusione Leclerc: l’annuncio è chiaro, la Ferrari ora trema

Leggi su Tvplay.it

per Charlesè stato moltoe laora deve farci i conti, ecco cos’ha dichiarato.La lotta al vertice della Formula 1 nel 2025 è un gioco a tre, e la, per ora, sembra quella che arranca. La Red Bull di Verstappen continua a dettare legge con una monoposto che sembra cucita su misura per il campione olandese, mentre la McLaren di Norris e Piastri ha fatto passi da gigante, diventando una rivale temibile su ogni tracciato.è stato perciò moltoe le sue parole hanno colpito dritto nel segno., laora(LaPresse) – TvPlay.itÈ stata un’altra domenica dal sapore amaro per lain Formula 1. Charlesha fatto tutto quello che poteva nel GP del Giappone. Eppure quanto svolto in pista non è bastato per salire sul podio.