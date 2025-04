Decine di furti con spaccata in Lombardia a giudizio la banda dei rom | chieste condanne fino a quasi 7 anni

condanne fino a 6 anni e 8 mesi di reclusione con il rito abbreviato e 2 rinvii a giudizio per la banda di rom accusata di avere commesso Decine di furti con spaccata in tutta la Lombardia ai danni di aziende di vario genere per poi rivendere la refurtiva. È il bilancio per i 9 imputati, soprattutto originari dell'Est Europa e residenti in campi nomadi milanesi, chiamati all'udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti per rispondere a vario titolo delle accuse di associazione per delinquere e furto aggravato. La banda era stata sgominata dai carabinieri del Comando provinciale di Monza nel luglio 2020 dopo un lungo inseguimento lungo la tangenziale Nord e Est in cui dal furgone avevano lanciato trapani e altri arnesi per riuscire a guadagnarsi la fuga. Ilgiorno.it - Decine di furti con spaccata in Lombardia, a giudizio la banda dei rom: chieste condanne fino a quasi 7 anni Leggi su Ilgiorno.it Monza, 7 Aprile 2025 - La Procura di Monza ha chiesto 7a 6e 8 mesi di reclusione con il rito abbreviato e 2 rinvii aper ladi rom accusata di avere commessodiconin tutta laai ddi aziende di vario genere per poi rivendere la reva. È il bilancio per i 9 imputati, soprattutto originari dell'Est Europa e residenti in campi nomadi milanesi, chiamati all'udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti per rispondere a vario titolo delle accuse di associazione per delinquere e furto aggravato. Laera stata sgominata dai carabinieri del Comando provinciale di Monza nel luglio 2020 dopo un lungo inseguimento lungo la tangenziale Nord e Est in cui dal furgone avevano lanciato trapani e altri arnesi per riuscire a guadagnarsi la fuga.

Decine di furti con spaccata in Lombardia, a giudizio la banda dei rom: chieste condanne fino a quasi 7 anni. Furti in aziende. A giudizio banda di 9 rom. Furto con spaccata a Brancaccio, colpito bar-tabacchi accanto al commissariato. Castelletto Ticino, spaccata al negozio di cellulari: rubati migliaia di euro in smartphone. Specializzati nel razziare gli Unieuro, sgominata la banda che colpì a Piacenza. Brescia, spaccata a One-Off: ladri via con borse e scarpe per decine di migliaia di euro. Ne parlano su altre fonti

Altra spaccata. Il negoziante ironizza sul furto - Già indagati nell’inchiesta che ha portato in cella il 43enne ornai ex leader della curva sud del Milan, per loro ora è scattato il carcere a fronte di ulteriori accertamenti. Su SkyEcc i messaggi ... (msn.com)

Spaccata nella gelateria. Magro bottino, danni ingenti - VIGEVANO (Pavia) Migliaia di euro di danni, per un bottino di meno di 50 euro di fondo cassa. L’ennesimo furto ... (msn.com)

Furto con spaccata al bar Elvis di Sesso, il titolare cinese: “Adesso ho paura”. VIDEO - REGGIO EMILIA – Un colpo effettuato in poche decine di secondi. Sono stati fulminei gli autori del furto ai danni del Bar Elvis, in via Pietro Coletta all’interno del Villaggio industriale Crostolo. (reggionline.com)