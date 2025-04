Metropolitanmagazine.it - Death Stranding, l’adattamento cinematografico del videogioco trova il suo regista

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Anche se è immerso nella post-produzione del suo prossimo film Theof Robin Hood per A24, Michael Sarnoski e lo studio stanno già tenendo d’occhio il loro prossimo progetto insieme. Sarnoski scriverà e dirigerà l’attesissimo adattamento live-action deldi Hideo Kojimacon A24 e Kojima Productions come produttori. Il film approfondirà i misteri che circondano il “”, una serie catastrofica di eventi che hanno offuscato i confini tra il mondo dei vivi e quello dei morti, facendo emergere creature sinistre in un mondo frammentato sull’orlo del collasso. Lanciato originariamente l’8 novembre 2019, il gioco vanta un cast stellare, tra cui Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro e Margaret Qualley. I giocatori assumono il ruolo di Sam Porter Bridges, un personaggio incaricato di riunire un’America divisa e ristabilire i legami tra gli ultimi resti dell’umanità.