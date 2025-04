Death Stranding | Il film sarà diretto da Michael Sarnoski

Michael Sarnoski sarà il regista di Death Stranding, il film ispirato al celebre videogame creato dal visionario Hideo Kojima.Messo in produzione nel dicembre del 2023, il film ispirato al videogame Death Stranding continua a muovere passi importanti verso le sale cinematografiche. Deadline, infatti, quest’oggi ha riferito che Michael Sarnoski, regista del recente successo A Quiet Place: Giorno 1, ha ottenuto l’incarico di dirigere la pellicola. La fonte ha anche riferito che la Square Peg si unirà a A24 e Kojima Productions dietro quella che sarà una macchina produttiva attesa dagli appassionati con grande fermento.L’annuncio segue altre novità importanti come, per esempio, l’arrivo su console del nuovo videogame Death Stranding 2: On the Beach (26 giugno 2025), e questi vedrà il ritorno nel cast dei protagonisti del primo capitolo Norman Reedus, Léa Seydoux, Nicolas Winding Refn e Troy Baker, a cui si uniranno Luca Marinelli, George Miller ed Elle Fanning. Universalmovies.it - Death Stranding | Il film sarà diretto da Michael Sarnoski Leggi su Universalmovies.it Il registail regista di, ilispirato al celebre videogame creato dal visionario Hideo Kojima.Messo in produzione nel dicembre del 2023, ilispirato al videogamecontinua a muovere passi importanti verso le sale cinematografiche. Deadline, infatti, quest’oggi ha riferito che, regista del recente successo A Quiet Place: Giorno 1, ha ottenuto l’incarico di dirigere la pellicola. La fonte ha anche riferito che la Square Peg si unirà a A24 e Kojima Productions dietro quella cheuna macchina produttiva attesa dagli appassionati con grande fermento.L’annuncio segue altre novità importanti come, per esempio, l’arrivo su console del nuovo videogame2: On the Beach (26 giugno 2025), e questi vedrà il ritorno nel cast dei protagonisti del primo capitolo Norman Reedus, Léa Seydoux, Nicolas Winding Refn e Troy Baker, a cui si uniranno Luca Marinelli, George Miller ed Elle Fanning.

Sarà Michael Sarnoski a dirigere Death Stranding - Da due anni in fase di sviluppo alla A24, l'adattamento di Death Stranding ha trovato il suo regista nell'autore di Pig, Michael Sarnoski. (comingsoon.it)

Il film di Death Stranding ha un regista: vediamo di chi si tratta - Il film di Death Stranding prodotto da A24 e Kojima Productions ha trovato il suo regista, lo stesso dell'ultimo capitolo di A Quiet Place: vediamo di chi si tratta. (msn.com)

A24 e Kojima Productions trovano il regista per l'adattamento cinematografico di Death Stranding - Michael Sarnoski, Pig and A Quiet Place: Day One, scriverà e dirigerà un film basato sul gioco di Hideo Kojima. (msn.com)