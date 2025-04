Death Stranding il film prende vita con Michael Sarnoski alla regia

Death Stranding" si prepara a fare il salto sul grande schermo. A confermare la notizia è Deadline, che rivela l'inizio della produzione del film ispirato all'omonimo videogioco ideato da Hideo Kojima, con Norman Reedus e Léa Seydoux protagonisti nel titolo originale del 2018. Michael Sarnoski al timone del progetto Il regista scelto per guidare l'ambiziosa trasposizione è Michael Sarnoski, già acclamato per film come Pig e A Quiet Place: Day One. Sarnoski, attualmente al lavoro su Death of Robin Hood, resterà legato a A24, la casa di produzione che insieme a Kojima Productions porterà avanti uno dei progetti più intriganti del panorama sci-fi moderno. Una storia che unisce catastrofe e umanità Il film si concentrerà sul mistero che ruota attorno al fenomeno noto come "Death Stranding", un evento apocalittico che ha spezzato le barriere tra vita e morte, trasformando il mondo in un luogo dominato da presenze spettrali e minacce sovrannaturali.

