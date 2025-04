De Grandis critico | Inzaghi quando fa i cambi guarda la partita? Oppure…

Grandis molto critico sulle strategie tattiche operate da Inzaghi, il focus del giornalista soprattutto sui cambi fatti dall'allenatoreStando a quanto riportato da tuttonapoli, Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle scelte sui cambi operate da Inzaghi. Anche nel corso della partita con il Parma, le sostituzioni del tecnico dell'Inter hanno destato parecchie perplessità. Di seguito le dichiarazioni complete di del giornalista.PAROLE – «Prima si cambiava in base a ciò che succedeva in campo. Inzaghi fa dei cambi già scritti a tavolino. Se Dimarco e altri escono sempre al 60' è perché si è figli dei tempi che cambiano. Prima non accadeva questo. E l'Inter quando cambia fa cambi peggiorativi e perde punti. Senza Calhanoglu fa fatica a gestirla, senza Dimarco non esce più a sinistra ecc, ci sono giocatori che sono chiave nel gioco.

