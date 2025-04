DaziTajani | trattare con Usadentro Ue

12.35 "Dobbiamo evitare assolutamente una guerra commerciale.Sarebbe esiziale per le nostre imprese e per gli Usa.Dobbiamo,lo deve fare l'Unione Europea. L'Italia sosterrà le iniziative del commissario Sefcovic".Così il ministro degli Esteri Tajani. Sui controdazi europei su acciaio e alluminio, previsti per il 9 aprile, "si potrebbe pensare a un rinvio, ma certamente non ci opponiamo".La visita della premier Meloni in Usa "può essere utile. Poi,chiaramente,la trattativa la fa la Ue".

