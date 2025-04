Dazi Von der Leyen annuncia primo passo Ue | Abbiamo proposto zero dazi su industria

Leyen ha incontrato i leader europei del settore dell'acciaio e della siderurgia e presto incontrerà anche i rappresentati dell'automotive per discutere di possibili strategia di risposta ai dazi statunitensi. Al momento non è chiaro se gli Usa siano pronti ad accettare questa proposta e la leader europea ha sottolineato che, se la trattativa dovesse fallire, allora l'Ue sarà pronta a procedere con altre vie.

Dazi di Trump, negoziati con Usa e interessi Ue: come si sta muovendo l'Europa. Dazi, Bessent: «Oltre 50 Paesi vogliono negoziare con Usa». Von der Leyen a Starmer: «Trattiamo, pronti a rispondere». Von der Leyen: "Profonda preoccupazione per i dazi ma pronti a contromisure proporzionate". Dazi Usa, von der Leyen a Starmer: "Pronti a negoziare e a difendere nostri interessi". Dazi, l'offerta di Ue (e Italia) a Trump: ecco la proposta agli Usa. Von der Leyen, offerto a Usa di azzerare dazi su industria. Trump agli americani: «Non siate stupidi. Ne parlano su altre fonti

