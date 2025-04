Dazi vertice di governo Tensioni nella maggioranza

vertice di governo nel pomeriggio a Palazzo Chigi per fare il punto sui Dazi. La premier Giorgia Meloni pronta a mettere tutti gli strumenti in campo. Ma non mancano Tensioni nella maggioranza. Servizio di Augusto Cantelmi

