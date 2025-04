Dazi verso missione Meloni a Washington il 16 aprile

Meloni andrà a Washington il 16 aprile. Lo confermano all'Adnkronos fonti informate, in attesa dell'annuncio ufficiale di Palazzo Chigi e della Casa Bianca. Incrociando le agende della premier e del presidente americano sarebbe stata individuata questa data per l'incontro con Donald Trump, che avverrà solo due giorni prima dell'arrivo in Italia del.

