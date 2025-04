Lapresse.it - Dazi Usa, von der Leyen: “Offerto a Trump tariffe zero su beni industriali”

Donaldsi è detto disposto a trattare, l’Unione europea pure. “IUsa comportano innanzitutto costi immensi per noi, consumatori e aziende, ma allo stesso tempo hanno un impatto enorme sull’economia globale. Particolarmente colpiti sono i Paesi in via di sviluppo, e questo è un punto di svolta importante per gli Stati Uniti. Tuttavia, siamo pronti a negoziare con gli Stati Uniti, anzi, abbiamoperper i, come abbiamo fatto con successo con molti altri partner commerciali, perché l’Europa è sempre pronta per un buon affare. Quindi lo teniamo sul tavolo, ma siamo anche pronti a rispondere attraverso contromisure e difendere i nostri interessi”, ha detto Ursula von der. “L’offerta è stata fatta in passato e ripetutamente, ad esempio, nel settore automobilistico, ma non c’è stata una reazione adeguata a quella.