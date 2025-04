Lapresse.it - Dazi Usa: Trump: “Se i Paesi ne vogliono parlare sono aperto”

Donaldha dichiarato di essere disponibile a negoziare, a condizione che iaffrontino i loro deficit commerciali con gli Stati Uniti. “Voglio risolvere il problema del deficit che abbiamo in Cina, con l’Unione Europea e altre nazioni, e loro dovranno farlo. E separlarne,a parlarne“, ha detto il presidente americano a bordo dell’Air Force One. La Cnn ha riferito che l’amministrazioneè impegnata attivamente in trattative con Israele, Vietnam e India sulla possibilità di accordi commerciali su misura; il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu incontraalla Casa Bianca lunedì per colloqui diretti. Ma quando gli è stato chiesto dell’esempio del Vietnam e della potenziale revoca dei, il consigliere senior diper il commercio e la produzione, Peter Navarro, ha dichiarato domenica mattina che l’amministrazione non stava negoziando.