Dazi Usa Trump agli americani | Non siate deboli e non abbiate paura | Borse europee ancora in rosso | Piazza Affari -518%

Tgcom24.mediaset.it - Dazi Usa, Trump agli americani: "Non siate deboli e non abbiate paura" | Borse europee ancora in rosso: Piazza Affari -5,18% Leggi su Tgcom24.mediaset.it I mercati affondano: bruciati in tre giorni 9.500 miliardi di dollari sulle Piazze globali. Ma il presidente americano va avanti: "Prezzi e tassi di interesse in calo, da noi non c'è inflazione"

Dazi Usa, Trump agli americani: "Non siate deboli e non abbiate paura" | La proposta von der Leyen: "Azzerare dazi sui beni industriali" - Donald Trump insiste e difende i suoi dazi. "I prezzi del petrolio sono in calo, i tassi di interesse sono in calo, i prezzi dei prodotti alimentari sono in calo, non c'è inflazione e gli Usa, sfrutta ...

Dazi Usa di Trump, quali Paesi stanno trattando per un accordo e quali no - L'offensiva protezionistica americana ha spinto decine di Stati a negoziare con Washington. Netanyahu e Milei cercano intese preferenziali, mentre la Cina alza le tariffe in risposta. Anche India, Vie ...

Trump agli investitori dopo i dazi: "È un grande momento per arricchirsi negli Usa" - Il presidente lancia la card da 5 milioni per il permesso di soggiorno. Cresce la protesta negli States: oggi attesi cortei contro il governo ...