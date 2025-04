Dazi Usa Tajani | Trattare con Washington ed evitare guerra commerciale

Tajani torna sul tema Dazi e spiega la posizione italiana. “Credo che si debba lavorare per evitare assolutamente una guerra commerciale, perché sarebbe esiziale per gli Stati Uniti ed esiziale anche per le nostre imprese. Noi dobbiamo proteggere le nostre esportazioni, dobbiamo proteggere il nostro sistema industriale, quindi dobbiamo Trattare con gli Stati Uniti. Lo deve fare l’Europa unita”, ha detto il vicepremier al suo arrivo al Consiglio Esteri Commercio a Lussemburgo. “L’Italia quindi sosterrà tutte le iniziative del commissario Sefcovic, nel quale riponiamo grande fiducia, per cercare di trovare un accordo. L’ideale sarebbe zero tariffe, zero tariffe. La via intermedia potrebbe essere la riduzione dei tassi del 10% da parte americana”, aggiunge il titolare della Farnesina. Lapresse.it - Dazi Usa, Tajani: “Trattare con Washington ed evitare guerra commerciale” Leggi su Lapresse.it Il ministro degli Esteri Antoniotorna sul temae spiega la posizione italiana. “Credo che si debba lavorare perassolutamente una, perché sarebbe esiziale per gli Stati Uniti ed esiziale anche per le nostre imprese. Noi dobbiamo proteggere le nostre esportazioni, dobbiamo proteggere il nostro sistema industriale, quindi dobbiamocon gli Stati Uniti. Lo deve fare l’Europa unita”, ha detto il vicepremier al suo arrivo al Consiglio Esteri Commercio a Lussemburgo. “L’Italia quindi sosterrà tutte le iniziative del commissario Sefcovic, nel quale riponiamo grande fiducia, per cercare di trovare un accordo. L’ideale sarebbe zero tariffe, zero tariffe. La via intermedia potrebbe essere la riduzione dei tassi del 10% da parte americana”, aggiunge il titolare della Farnesina.

