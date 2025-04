Dazi Usa perdono anche le criptovalute

criptovalute hanno cancellato quasi tutti i guadagni dalla vittoria elettorale di Donald Trump a inizio novembre, a causa dei Dazi da lui introdotti. La capitalizzazione di mercato totale di tutte le cripto è scesa di circa il 10% a 2,54 trilioni di dollari, secondo dati di CoinGecko. Nella notte, riferisce Bloomberg, il Bitcoin ha perso oltre 7% a Londra, raggiungendo un minimo di 77.000 dollari. Ai minimi da ottobre 2023 un'altra cripto, Etheraeum. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 8.52 Lehanno cancellato quasi tutti i guadagni dalla vittoria elettorale di Donald Trump a inizio novembre, a causa deida lui introdotti. La capitalizzazione di mercato totale di tutte le cripto è scesa di circa il 10% a 2,54 trilioni di dollari, secondo dati di CoinGecko. Nella notte, riferisce Bloomberg, il Bitcoin ha perso oltre 7% a Londra, raggiungendo un minimo di 77.000 dollari. Ai minimi da ottobre 2023 un'altra cripto, Etheraeum.

Criptovalute in calo: Bitcoin ed Ethereum perdono terreno dopo dazi Usa. Criptovalute in calo: Bitcoin ed Ethereum perdono valore dopo i dazi di Trump. Borse travolte dai dazi di Trump: Wall Street affonda, Dj chiude a -3,98%, Nasdaq -5,97%. Giù dollaro e petrolio. I dazi di Trump rischiano di mettere in ginocchio il mercato crypto. Bitcoin, valore sotto i 95 dollari: crollo criptovaluta per dazi Usa. Le principali criptovalute perdono i guadagni tra le tensioni sui dazi USA-Cina. Ne parlano su altre fonti

Criptovalute in calo: Bitcoin ed Ethereum perdono terreno dopo dazi Usa - Le criptovalute subiscono un calo significativo nei mercati a causa dei dazi Usa, con Bitcoin ed Ethereum in forte ribasso. (msn.com)

Dazi, crollano i mercati. Hong Kong e Taiwan perdono quasi il 10%. Trump attacca: «Una cura necessaria» - Dazi, il lunedì inizia con il tonfo delle Borse asiatiche. Dazi, fronda repubblicana e pressing delle Big tech: ceo in missione da Trump. «Frenare sulle tariffe» ... (ilmessaggero.it)

Dazi ed effetti collaterali: le borse vanno in picchiata. Trump minimizza: “Una cura necessaria” - Giorgia Meloni si prepara a riunire la task force di ministri per valutare, settore per settore, le ricadute sulle produzioni italiane ... (msn.com)