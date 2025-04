Thesocialpost.it - Dazi USA, l’Europa prepara la contromossa: web tax contro Trump

Entro il 10 maggio, la Commissione Europea dovrà decidere come rispondere ai nuoviimposti dagli Stati Uniti. Sul tavolo, una possibile web tax che potrebbe colpire i colossi americani della tecnologia, ma anche lo spettro di un fenomeno economico da incubo: la stagflazione. Una risposta tardiva potrebbe alimentare l’incertezza sui mercati, rendendo ancora più volatile l’andamento delle borse europee.Oggi a Lussemburgo, i ministri del Commercio dei 27 si incontrano per una prima analisi della situazione. L’obiettivo è duplice: evitare divisioni interne e definire una strategia condivisa su come replicare agli Usa. Al momento, infatti, manca un fronte comune. Il rischio principale, secondo gli osservatori di Bruxelles, è che un’escalation direciproci possa trascinarein una crisi simile a quella degli anni Settanta: crescita zero accompagnata da inflazione crescente.