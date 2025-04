Dazi Usa la risposta da parte dell’Europa non può essere che unitaria Per fortuna

Dazi, ed anzi la Presidente del Consiglio sostiene che i danni veri non li fanno i Dazi di Trump, ma la regolazione europea. Addirittura, abbiamo assistito in questi giorni a una conversione liberoscambista che ha portato molti esponenti di governo a sostenere che i Dazi che potremmo imporre sarebbero comunque dannosi per la nostra economia, indipendentemente dai Dazi di Trump. Al di là della sorpresa per l’improvviso cambio di toni da parte di chi ha sempre sostenuto che bisognava difenderci in maniera molto più aggressiva dalle minacce commerciali provenienti dall’estero, la questione da porci riguarda le ragioni dei Dazi e quindi quale sia la probabilità che Trump faccia retromarcia, ma soprattutto quale sia la strategia dell’Europa che rende più probabile questa retromarcia. Leggi su Ildenaro.it di Paolo Brunori e Giusepe CocoUna irresistibile ondata di moderazione ha investito il nostro governo sulla questione dei, ed anzi la Presidente del Consiglio sostiene che i danni veri non li fanno idi Trump, ma la regolazione europea. Addirittura, abbiamo assistito in questi giorni a una conversione liberoscambista che ha portato molti esponenti di governo a sostenere che iche potremmo imporre sarebbero comunque dannosi per la nostra economia, indipendentemente daidi Trump. Al di là della sorpresa per l’improvviso cambio di toni dadi chi ha sempre sostenuto che bisognava difenderci in maniera molto più aggressiva dalle minacce commerciali provenienti dall’estero, la questione da porci riguarda le ragioni deie quindi quale sia la probabilità che Trump faccia retromarcia, ma soprattutto quale sia la strategiache rende più probabile questa retromarcia.

Berlino, Ue tratti sui dazi o ci sarà risposta decisa - "La mania dei dazi da parte degli Usa può generare una spirale in grado di trascinare i Paesi in recessione e provocare enormi danni a livello mondiale. Con conseguenze molto negative per tante person ... (msn.com)

Dazi USA, l'UE pronta alla contromossa: la proposta di Macron contro Trump - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lanciato un appello alle imprese transalpine colpite dai dazi imposti dal presidente Donald Trump. Ecco di cosa si tratta. (notizie.it)

Ue, dal 15 aprile la risposta ai dazi. “Ma vogliamo trattare”. Linea dura di Macron - Subito tariffe su acciaio e alluminio, poi sarà la volta di Big Tech. Tra le ipotesi anche una svalutazione dell’euro per aiutare l’expo ... (repubblica.it)