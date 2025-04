Dazi Usa crollano le borse | Trump fa retromarcia e si dice pronto a nuove intese

16.30 – Il presidente Donald Trump è determinato a portare avanti la sua politica commerciale, ma resta pronto ad ascoltare i partner se presenteranno "accordi davvero vantaggiosi". Lo ha dichiarato Kevin Hassett, consigliere economico della Casa Bianca, in un'intervista a Fox News. "Trump sta raddoppiando su qualcosa che sa che funziona", ha detto Hassett, spiegando che il presidente "continuerà su questa strada". Tuttavia, ha aggiunto, "ascolterà anche i nostri partner commerciali, e se arriveranno con grandi accordi che favoriscano la manifattura e l'agricoltura americane, sono sicuro che li prenderà in considerazione". Hassett ha riferito che Trump ha parlato con diversi leader mondiali durante il fine settimana e che la Casa Bianca ha ricevuto contatti anche da Taiwan nella notte.

