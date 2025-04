Dazi Usa consigliere Trump contro Musk | Assemblatore di automobili

Musk è un "Assemblatore di automobili". Così Peter Navarro, consigliere della Casa Bianca per il Commercio, ha liquidato il ceo di Tesla e la sua proposta di "zero Dazi" tra Usa e Unione europea. "Quando si tratta di tariffe e commercio, tutti noi alla Casa Bianca capiamo – e il popolo americano capisce – che Elon è un produttore di automobili, ma non è un produttore di automobili. È un Assemblatore di automobili", ha detto Navarro a Cnbc, aggiungendo che molti componenti Tesla provengono da Giappone, Cina e Taiwan."Quello che vogliamo, e la differenza tra il nostro modo di pensare e quello di Elon su questo, è che noi vogliamo che gli pneumatici siano realizzati ad Akron, vogliamo che le trasmissioni siano realizzate a Indianapolis", ha aggiunto Navarro, considerato l'architetto del piano di Dazi lanciato da Donald Trump.

