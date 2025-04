Dazi Usa Bundesbank | La stabilità dell’economia è in pericolo

Dazi da parte dell'amministrazione americana "mettono in pericolo la stabilità globale", sono quindi "necessarie alleanze forti e meno barriere commerciali". Questo il commento del presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, sui Dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump e sul conseguente crollo dei mercati globali, come riferito a LaPresse dalla Banca centrale tedesca. Secondo Nagel, le decisioni sulle tariffe "stanno mettendo l'economia globale sulla strada sbagliata, perché il risultato è che la prosperità di tutti è sotto attacco".Per il presidente della Bundesbank, "la crescita economica globale diminuirà", mentre "i prezzi aumenteranno", così come "aumenterà il livello di incertezza tra gli operatori economici". Nagel, che è membro del Consiglio direttivo della Bce, ritiene che la decisione sui Dazi "metterà alla prova anche i risultati della politica monetaria", e a livello di Eurosistema "dovremo rivalutare la situazione".

