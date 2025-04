Dazi Usa 50 paesi chiamano Trump | Trattiamo

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Oltre 50vogliono trattare con Donaldsuiannunciati dal presidente degli Stati Uniti. Le tariffe del 10%, le più basse, sono entrate in vigore sabato 5 aprile. Le più alte, compresi idel 20% adottati contro l’Unione europea (e l’Italia), saranno formalmente introdotte da mercoledì 9 aprile. Nelle ultime 24 ore, da Washington sono arrivati segnali contrastanti attraverso diversi funzionari dell’amministrazione.è disposto a trattare o no? Ipossono essere modificati o rimossi in tempi brevi? Il quadro varia a seconda della fonte interpellata. Kevin Hassett, direttore del National Economic Council della Casa Bianca, a Abcnews annuncia che oltre 50 nazioni hanno chiamato la Casa Bianca per intavolare un negoziato. Stesso messaggio consegnato da Brooke Rollins, segretaria all’Agricoltura, alla Cnn: “Cinquantastanno infiammando le linee della Casa Bianca”.