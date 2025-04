Dazi una fake news che manda le borse nel panico | una speranza e invece…

Dazi, una fake news che manda le borse nel panico: una speranza e invece. (Ansa Foto) Cityrumors.itE' accaduto di tutto e di più, e nel giro di poche ore, tanto che secondo alcune voci messe in giro da personale della Casa Bianca e del Governo secondo cui ci sarebbe stata una sorta di moratoria sui Dazi, un annuncio che sarebbe stato dato da lì a breve direttamente dal governo o forse da Trump in persona. Cityrumors.it - Dazi, una fake news che manda le borse nel panico: una speranza e invece… Leggi su Cityrumors.it Si pensava a uno scoop e una notizia che ha fatto il giro di agenzie e media di tutto il mondo, poi il dietrofront: ma c'è il giallo

