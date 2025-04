Tutto.tv - Dazi UE e caso Le Pen: tutti i temi caldi di Quarta Repubblica

Questa sera,ci offre una nuova occasione per immergerci neipiùdella politica e dell’attualità. Tra discussioni accese e ospiti di rilievo, la puntata si prospetta ricca di spunti interessanti. Ecco cosa ci attende. Focus sull’emergenzaLa serata inizia con un argomento che sta facendo discutere l’intera Europa: l’emergenza. Il Ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, sarà in diretta alle 21.30 per spiegare le decisioni prese dalla task force governativa convocata nel pomeriggio. Questa riunione è stata istituita per affrontare le sfide poste dai nuovicommerciali che minacciano l’economia europea. Vi siete mai chiesti come queste misure possano influenzare la nostra vita quotidiana? Le risposte potrebbero arrivare proprio stasera.