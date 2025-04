Dazi Trump | Ue impone dazi barriere con regole e manipola valuta

dazi commerciali contro gli Stati Uniti, ma anche leggi e regolamenti – come sugli standard per le auto – che di fatto impediscono alle merci americane di essere esportate nella Ue. E manipolano la loro valuta (l’euro): sono le accuse lanciate dal presidente Usa, Donald Trump, durante una conferenza stampa dalla casa Bianca assieme al premier di Israele Benjamin Netanyahu. “Non sono solo i dazi – ha detto – sono anche gli standard, come sui crash test (per le auto-ndr)”. Li fanno in modo che siano “impossibili”. “Fanno regole e regolamenti che sono solo disegnati per impedirti di vendere in quei paesi. E noi non lo lasceremo fare”. Nelle Ue ci sono “barriere monetarie e barriere non monetarie. E fanno barriere così dure che è impossibile essere ammessi – ha insistito -. Leggi su Ildenaro.it Roma, 7 apr. (askanews) – L’Europa non utilizza solocommerciali contro gli Stati Uniti, ma anche leggi e regolamenti – come sugli standard per le auto – che di fatto impediscono alle merci americane di essere esportate nella Ue. Eno la loro(l’euro): sono le accuse lanciate dal presidente Usa, Donald, durante una conferenza stampa dalla casa Bianca assieme al premier di Israele Benjamin Netanyahu. “Non sono solo i– ha detto – sono anche gli standard, come sui crash test (per le auto-ndr)”. Li fanno in modo che siano “impossibili”. “Fannoe regolamenti che sono solo disegnati per impedirti di vendere in quei paesi. E noi non lo lasceremo fare”. Nelle Ue ci sono “monetarie enon monetarie. E fannocosì dure che è impossibile essere ammessi – ha insistito -.

Dazi, Trump: Ue impone dazi, barriere con regole e manipola valuta. Fact-checking: i dazi di Trump all'Ue sono davvero "reciproci"?. Lo strano calcolo dietro ai nuovi dazi di Trump. Dazi, la strana matematica di Trump e perché le tariffe Usa non sono «reciproche». Dazi Ue al 39%? Ecco perché i numeri reali dicono altro. Beni industriali: cosa sono, quali dazi impone l'Ue agli Usa e quanto valgono negli scambi bilaterali. Ne parlano su altre fonti

Dazi, bozza documento Ue con contromisure: lista con tariffe dal 10 al 25% su prodotti Usa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, bozza documento Ue con contromisure: lista con tariffe dal 10 al 25% su prodotti Usa ... (tg24.sky.it)

Dazi, Trump: Ue impone dazi, barriere con regole e manipola valuta - Roma, 7 apr. (askanews) - L'Europa non utilizza solo dazi commerciali contro gli Stati Uniti, ma anche leggi e regolamenti - come sugli standard ... (notizie.tiscali.it)

Dazi Trump, l’Ue tratta e offre tariffe zero. “Pronte prime contromisure ma non ‘occhio per occhio'” - La lista dei primi contro-dazi Ue è pronta. Sarà consegnata stasera dalla Commissione agli Stati membri e votata mercoledì dai 27 per entrare in vigore il 15 ... (msn.com)