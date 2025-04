Dazi Trump | Paesi stranieri muoiono dalla voglia di fare un accordo

Trump ha dichiarato di essere disponibile a negoziare sui Dazi, a condizione che i Paesi affrontino i loro deficit commerciali con gli Stati Uniti. "Voglio risolvere il problema del deficit che abbiamo in Cina, con l'Unione europea e altre nazioni, e loro dovranno farlo. E se vogliono parlarne, sono aperto a parlarne", ha detto il presidente americano a bordo dell'Air Force One. "I Paesi stranieri muoiono dalla voglia di fare un accordo", ha aggiunto il tycoon. Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Trump: "Paesi stranieri muoiono dalla voglia di fare un accordo" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Donaldha dichiarato di essere disponibile a negoziare sui, a condizione che iaffrontino i loro deficit commerciali con gli Stati Uniti. "Voglio risolvere il problema del deficit che abbiamo in Cina, con l'Unione europea e altre nazioni, e loro dovranno farlo. E se vogliono parlarne, sono aperto a parlarne", ha detto il presidente americano a bordo dell'Air Force One. "Idiun", ha aggiunto il tycoon.

