Dazi Trump | Paesi stranieri muoiono dalla voglia di fare un accordo

Trump ha dichiarato di essere disponibile a negoziare sui Dazi, a condizione che i Paesi affrontino i loro deficit commerciali con gli Stati Uniti. "Voglio risolvere il problema del deficit che abbiamo in Cina, con l'Unione Europea e altre nazioni, e loro dovranno farlo. E se vogliono parlarne, sono aperto a parlarne", ha detto il presidente americano a bordo dell'Air Force One. "I Paesi stranieri muoiono dalla voglia di fare un accordo", ha aggiunto il tycoon.

