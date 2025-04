Dazi | Trump minaccia la Cina un altro 50% se non ritira contromisure

Washington (Usa), 7 apr. (LaPresse) – Si inasprisce ulteriormente la guerra commerciale globale scatenata da Donald Trump. Il presidente Usa ha minacciato di imporre alla Cina a partire dal 9 aprile ulteriori Dazi del 50%, se Pechino non ritirerà le tariffe del 34% varate ieri, in risposta a quelle americane. "Inoltre, tutti i colloqui con la Cina riguardanti gli incontri da loro richiesti con noi saranno terminati! I negoziati con altri paesi, che hanno anch'essi richiesto incontri, inizieranno immediatamente", ha scritto Trump su Truth.

