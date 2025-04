Dazi Trump la Fed convoca riunione immediata

convoca una riunione immediata. Si tratta di un appuntamento straordinario della Federal reserve a porte chiuse del consiglio dei governatori alle 11.30 della mattina, le 17.30 ora italiana, che si terrà a Washington in presenza e in formato audio-video. All'ordine del giorno – come si legge nella nota diffusa dalla Fed – ci saranno l'esame e la "determinazione da parte del Consiglio dei governatori dei tassi di anticipo e di sconto applicati dalle Federal reserve banks". Alla fine della riunione a porte chiuse verrà pubblicato l'annuncio sulle decisioni adottate.

