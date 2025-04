Dazi Trump ad americani | niente panico

Trump a proposito della nuova politica dei Dazi. "Siate forti,coraggiosi e pazienti e la grandezza sarà il risultato", aggiunge. "Non c'è inflazione e gli Usa,sfruttati da anni, stanno incassando miliardi di dollari a settimana, grazie ai Dazi già in vigore". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.53 "Gli Stati Uniti hanno la possibilità di fare qualcosa che avrebbe dovuto essere fatto decenni fa. Non siate deboli! Non siate stupidi! Non siate Panican (nuovo partito di persone deboli e stupide)". Così il presidente Usaa proposito della nuova politica dei. "Siate forti,coraggiosi e pazienti e la grandezza sarà il risultato", aggiunge. "Non c'è inflazione e gli Usa,sfruttati da anni, stanno incassando miliardi di dollari a settimana, grazie aigià in vigore".

Dazi, lunedì nero per i mercati. Von der Leyen: "Ho offerto agli Usa di azzerare dazi su industria" - Europa amplia cali dopo Wall Street, Milano torna a -6%. Dazi, Trump agli americani: 'Niente panico'. Borse in calo. LIVE. Dazi, crollo della borsa in Europa e in Asia, Trump: "A volte è necessario prendere una medicina per risolvere qualcosa". Dazi, in profondo rosso le Borse europee: Milano perde oltre il 7% | Tajani: "Trattare con gli Usa, evitare una guerra commerciale". Dazi, Trump valuta pausa 90 giorni? Casa Bianca: fake news. Ue: lista dei controdazi stasera. Dazi: i mercati in profondo rosso, bruciati 9.500 miliardi in 3 giorni. Trump: 'In Usa non c'è inflazione, Cina grande sfruttatore'. Ne parlano su altre fonti

I dazi di Donald Trump all'Italia? Ecco perché non serve (anzi è dannoso) boicottare i prodotti americani - Il presidente americano ha annunciato dazi del 20% verso l'Europa, per riportare investimenti e posti di lavoro negli Usa, ma non è detto che sarà così. E in Italia che facciamo? Lasciamo perdere il b ... (vanityfair.it)

L’imbroglio dei dazi: così Trump ha tradito i mercati - Il presidente vuole restituire occupazione e produzione agli Usa. Ma le sue tariffe, con la guerra commerciale che ne seguirà, sono ... (repubblica.it)

Guida per capire i dazi di Trump: cosa sono, chi ci rimette e cosa succede ora, spiegato da economisti - I dazi di Donald Trump, applicati dagli Stati Uniti a quasi tutto il resto del mondo, hanno scosso l'economia e la politica internazionale ... (fanpage.it)