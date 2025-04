Lettera43.it - Dazi, Tajani: «Dal 15 aprile contromisure su alcuni prodotti Usa»

Leggi su Lettera43.it

Antonioha ribadito la necessità di evitare uno scontro commerciale tra Europa e Stati Uniti, sottolineando come una tale eventualità rappresenterebbe «un danno significativo sia per l’economia americana sia per le imprese europee». Il vicepremier ha indicato che l’obiettivo resta la «tutela delle esportazioni e del tessuto industriale nazionale», evidenziando la necessità di un dialogo diretto con Washington: «Si deve lavorare per evitare assolutamente una guerra commerciale che sarebbe esiziale per gli Stati Uniti ed esiziale anche per le nostre imprese. Noi dobbiamo proteggere le nostre esportazioni, dobbiamo proteggere il nostro sistema industriale, quindi dobbiamo trattare con gli Stati Uniti. L’ideale sarebbe zero tariffe, la via intermedia potrebbe essere la riduzione dei tassi del 10 per cento da parte americana».