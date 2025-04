Dazi si riunisce la task force Domani le proposte alle categorie

Domani alle ore 15, quando le associazioni di categoria penalizzate dai Dazi americani varcheranno il portone di Palazzo Chigi per affrontare il dossier con i ministri competenti del governo. La task force che la premier Giorgia Meloni ha riunito oggi pomeriggio - ne fanno parte oltre ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i responsabili delle Politiche agricole, Francesco Lollobrigida, degli Affari europei, coesione e PNRR, Tommaso Foti, dell'Economia Giancarlo Giorgetti e delle politiche industriali, Adolfo Urso - ha cominciato ad esaminare l'impatto della decisione della nuova amministrazione statunitense sui nostri prodotti. La premessa che è stata ribadita è che una guerra commerciale non avvantaggerebbe nessuno, che è necessario affrontare il tema "con determinazione e pragmatismo", perché la tesi è che "ogni allarmismo rischia di causare danni ben maggiori". Agi.it - Dazi, si riunisce la task force. Domani le proposte alle categorie Leggi su Agi.it AGI - L'appuntamento è perore 15, quando le associazioni di categoria penalizzate daiamericani varcheranno il portone di Palazzo Chigi per affrontare il dossier con i ministri competenti del governo. Lache la premier Giorgia Meloni ha riunito oggi pomeriggio - ne fanno parte oltre ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i responsabili delle Politiche agricole, Francesco Lollobrigida, degli Affari europei, coesione e PNRR, Tommaso Foti, dell'Economia Giancarlo Giorgetti e delle politiche industriali, Adolfo Urso - ha cominciato ad esaminare l'impatto della decisione della nuova amministrazione statunitense sui nostri prodotti. La premessa che è stata ribadita è che una guerra commerciale non avvantaggerebbe nessuno, che è necessario affrontare il tema "con determinazione e pragmatismo", perché la tesi è che "ogni allarmismo rischia di causare danni ben maggiori".

