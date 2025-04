Dazi scuotono le Borse asiatiche e europee | lunedì nero in vista

Dazi manda a gambe all'aria le Borse asiatiche in avvio di settimana e si profila un lunedì nero anche per i listini europei. Lo stoxx 50 nel pre-mercato è arrivato a perdere fino al 5%. Il Dax a Francoforte non è da meno in attesa dell'avvio dei scambi. In Germania intanto a febbraio la produzione è scesa più delle attese a -1,3% dopo il +2% di gennaio. In Asia Tokyo lascia quasi l'8%, Hong Kong precipita a -11,6%, Shanghai il 7,6%, Shenzhen il 10,5%, Seul il 5,57%. Lo spread tra Btp e Bund è schizzato in apertura a 128 punti e continua a salire oltrepassando i 130 punti. Salgono di 3 punti base i decennali italiani al 3,8% mentre i titoli di Stato tedeschi perdono 8 punti base al 2,48%. In caduta libera petrolio e il gas che scivola sui livelli di settembre scorso. I wti cede oltre il 3% a 60 dollari, il brent il 2,9% a 63 dollari al barile. Quotidiano.net - Dazi scuotono le Borse asiatiche e europee: lunedì nero in vista Leggi su Quotidiano.net L'effettomanda a gambe all'aria lein avvio di settimana e si profila unanche per i listini europei. Lo stoxx 50 nel pre-mercato è arrivato a perdere fino al 5%. Il Dax a Francoforte non è da meno in attesa dell'avvio dei scambi. In Germania intanto a febbraio la produzione è scesa più delle attese a -1,3% dopo il +2% di gennaio. In Asia Tokyo lascia quasi l'8%, Hong Kong precipita a -11,6%, Shanghai il 7,6%, Shenzhen il 10,5%, Seul il 5,57%. Lo spread tra Btp e Bund è schizzato in apertura a 128 punti e continua a salire oltrepassando i 130 punti. Salgono di 3 punti base i decennali italiani al 3,8% mentre i titoli di Stato tedeschi perdono 8 punti base al 2,48%. In caduta libera petrolio e il gas che scivola sui livelli di settembre scorso. I wti cede oltre il 3% a 60 dollari, il brent il 2,9% a 63 dollari al barile.

Dazi scuotono le Borse asiatiche e minacciano i listini europei - Lo sloveno bissa il successo del 2023 e lo fa con cinque rasoiate: l'ultima, sempre sull'Oude Kwaremont, è quella buona per liberarsi di Pedersen e Van Der Poel, secondo e terzo. Ganna e Ballerini ... (quotidiano.net)

Dazi, crollaono le Borse asiatiche. Trump: "A volte servono farmaci per curarsi" - Record negativo per Hong Kong -9,2%, Taiwan -9,8, Tokio -7,4%. in picchiata anche Seul e Sidney. Il presidente Usa torna ad attaccare l'Europa: "Ha fatto fortuna con noi, ma ci ha trattato male" ... (msn.com)

I grossi cali delle borse asiatiche per via dei dazi - È il terzo giorno consecutivo in cui gli investitori vendono massicciamente i titoli più legati agli Stati Uniti ... (ilpost.it)