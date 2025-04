Dazi profondo rosso per le borse asiatiche | crescono timori di una guerra commerciale tra Usa e Cina

Dazi del Tycoon con contro tariffe del 34%, dimostrando di non volersi piegare alla volontà Usa. Di conseguenza, l'Asia si trova ad affrontare uno dei peggiori periodi di instabilità della sua epoca. "A volte è necessario assumere farmaci per curarsi", ha sostenuto il titolare della Casa Bianca, ribadendo la sua ferma posizione sui DaziL'articolo Dazi, profondo rosso per le borse asiatiche: crescono timori di una guerra commerciale tra Usa e Cina proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Dazi, profondo rosso per le borse asiatiche: crescono timori di una guerra commerciale tra Usa e Cina Leggi su Ildifforme.it Pechino ha risposto aidel Tycoon con contro tariffe del 34%, dimostrando di non volersi piegare alla volontà Usa. Di conseguenza, l'Asia si trova ad affrontare uno dei peggiori periodi di instabilità della sua epoca. "A volte è necessario assumere farmaci per curarsi", ha sostenuto il titolare della Casa Bianca, ribadendo la sua ferma posizione suiL'articoloper ledi unatra Usa eproviene da Il Difforme.

Dazi, borse nel panico. Von der Leyen: "Contromisure proporzionate ma pronti a negoziare" - Bitcoin ai minimi da 5 mesi, azzera guadagni da nomina Trump. Profondo rosso per le Borse asiatiche. Dazi, crollano tutte le Borse asiatiche | Trump: moltissimi Paesi impazienti di fare un accordo con noi. La diretta da Wall Street | Borse Usa chiudono in profondo rosso. Dow Jones -5,5%, Nasdaq -5,8%. Effetto dazi, a picco le Borse europee: Milano chiude in profondo rosso. Pechino minaccia contro-dazi, frana Wall Street. Dazi, la risposta dei mercati, borse asiatiche in profondo rosso. Oro al massimo storico. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Borse ancora in profondo rosso: Piazza Affari chiude a -6,5% | Meloni: da Trump scelta sbagliata che penalizza l'Italia - Dal giuramento di Donald Trump, Wall Street ha bruciato 9.600 miliardi di dollari. Secondo i calcoli di alcuni analisti, riportati da MarketWatch, 5.000 miliardi sono andati in fumo solo negli ultimi ... (msn.com)

Dazi, nuova giornata da profondo rosso per i mercati: venerdì nero per la Borsa di Milano - La Borsa di Milano sprofonda nuovamente e chiude la settimana azzerando i guadagni del 2025. Il Ftse Mib ha chiuso in calo del 6,53% a 34.649,22 ... (iltempo.it)

Dazi, in profondo rosso i mercati asiatici. Borsa di Mosca in "deciso rialzo" - Occhi puntati sullaa reazione dei mercati finanziari ai dazi Usa. I listini asiatici ampliano le perdite, in un contesto di scambi ridotti per la ... (iltempo.it)